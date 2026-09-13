В Краснодаре объявили 4 класс пожарной опасности на 13–14 сентября

В Краснодаре 13 и 14 сентября будет действовать четвёртый класс пожарной опасности. Соответствующее предупреждение распространил городской Муниципальный центр управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Пять выстрелов: в...
- Лайма Вайкуле сра...
- ЮК В Польше встревож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым