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Царьград

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В Краснодаре объявили 4 класс пожарной опасности на 13–14 сентября

В Краснодаре объявили 4 класс пожарной опасности на 13–14 сентября

В Краснодаре 13 и 14 сентября будет действовать четвёртый класс пожарной опасности. Соответствующее предупреждение распространил городской Муниципальный центр управления.

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