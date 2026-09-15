Даже они на отдыхе, а ты нет: фотографии котиков, которые вызовут зависть

Лето — пора каникул и отпусков. И как же хочется провести это время действительно хорошо, а не валяясь на кровати и занимаясь бытовой рутиной.
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