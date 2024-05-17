Вице-мэр Ракова: Москва безвозмездно передала НКО новые объекты недвижимости

Лидерами стали 24 организации Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги второго этапа отбора социально ориентированных НКО, которые претендуют на бесплатные помещения от Москвы.
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