Украинские дипломаты попытались сорвать концерт в честь Дня России и добились обратного

По данным посольства России в Венгрии, украинские дипломаты попытались сорвать концерт фортепианной музыки известной пианистки, уроженки Киева Валентины Лисицы, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште".
По данным посольства России в Венгрии, украинские дипломаты попытались сорвать концерт фортепианной музыки известной пианистки, уроженки Киева Валентины Лисицы, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште".
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