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Квартира, дом, дача

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Женщина приютила дома 1 100 котов, а сама переехала в фургончик рядом

Женщина приютила дома 1 100 котов, а сама переехала в фургончик рядом

Вы уже видели фото двух японских островов (Аошима и Тасиро), где котов в разы больше, чем людей. Их так и назвали — острова кошек.

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Комментарии
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Sema
Сильно сомневаюсь, что количество хвостатых не преувеличено. Таких мест обитания кошек с людьми, очень много. Это говорит о том, что в первую очередь, в такой сложившейся ситуации, виноваты сами люди. Вероятно, ответ кроется в неправильном подходе заботы о животных и от этого сегодня страдают и люди, и животные. Скоро всё изменится и будет гармония между всеми живыми существами. В этом заверяет нас наш Создатель. В Библейской книге Исайя сказано: «Корова будет пастись с медведицей, и их детёныши будут лежать рядом. Лев будет есть солому, как бык. Младенец будет играть над норой кобры, и ребёнок протянет руку к норе ядовитой змеи. Никто не будет причинять другим зла и вреда на моей святой горе…» (Исайя 11: 7-9).
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Элеонора Коган
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Элеонора Коган
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