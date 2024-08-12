Врач Маршинцева: давящие боли за грудиной являются симптомом инфаркта

Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о симптомах инфаркта. Об этом сообщает «Москва 24». Специалист отмечает, что давящие боли за грудиной, которые могут отдавать в лопатку и левую руку, могут быть симптомом инфаркта.
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