Врач Маршинцева: давящие боли за грудиной являются симптомом инфаркта

Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о симптомах инфаркта. Об этом сообщает «Москва 24». Специалист отмечает, что давящие боли за грудиной, которые могут отдавать в лопатку и левую руку, могут быть симптомом инфаркта.