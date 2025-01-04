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Короткий о том, что СКА 4-й на Западе: «Нам без разницы, с какого места выходить. Но еще много игр до конца регулярки, думаю, поднимемся выше»

После 40 игр клуб с 52 очками занимает 4-е место в таблице Запада. – СКА сейчас четвертый на Западе. Вас тревожит этот момент? – Я скажу так, мне кажется, нам без разницы, с какого места выходить, но еще много игр до конца регулярки, и я думаю, мы поднимемся выше.

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