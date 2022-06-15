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´Бобруйское междуречье´. Диплом I степени. Поздравляем

´Бобруйское междуречье´. Диплом I степени. Поздравляем

В начале июня состоялся городской конкурс экскурсионных маршрутов.Лучшим был признан маршрут ´Бобруйское междуречье´ от ГУО ´Гимназия-колледжа искусств г.

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