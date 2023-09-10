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Минобороны России: на Запорожском направлении у Работино отражены шесть атак ВСУ

Минобороны России: на Запорожском направлении у Работино отражены шесть атак ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на Запорожском направлении.

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