Минобороны России: на Запорожском направлении у Работино отражены шесть атак ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на Запорожском направлении.