Петербургские пешеходы, самокатчики и велосипедисты заплатили почти 2 миллиона рублей штрафов

В 2024 году было возбуждено более 5100 исполнительных производств по статье о нарушении ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения В Санкт-Петербурге наблюдается рост числа нарушений правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.