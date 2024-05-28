Петербургские пешеходы, самокатчики и велосипедисты заплатили почти 2 миллиона рублей штрафов

В 2024 году было возбуждено более 5100 исполнительных производств по статье о нарушении ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения В Санкт-Петербурге наблюдается рост числа нарушений правил дорожного движения среди пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.
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