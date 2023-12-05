Минобороны: четыре украинских БПЛА сбиты, а два перехвачены над Азовским морем

Минобороны: четыре украинских БПЛА сбиты, а два перехвачены над Азовским моремСегодня утром, около 6:00, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, об этом сообщило Минобороны РФ.