Минобороны: четыре украинских БПЛА сбиты, а два перехвачены над Азовским морем

Минобороны: четыре украинских БПЛА сбиты, а два перехвачены над Азовским моремСегодня утром, около 6:00, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, об этом сообщило Минобороны РФ.
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