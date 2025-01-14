Число ботовых атак на финсектор за 2024 год выросло на 23%

Число атак с использованием ботов, направленных на банковские и финтех-приложения, в 2024 году выросло на 23% год к году относительно 2023-го, пишут “Ведомости” со ссылкой на представителя сервиса информационной безопасности Servicepipe.
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