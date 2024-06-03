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Фати о переходе из «Барсы»: «Не ценилось то, что я делал. Есть люди, считающие, что Ансу травмирован, а я два года не получал травм»

Прошедший сезон футболист провел в английском клубе на правах аренды. – Как вы себя чувствуете? – Сейчас чувствую себя на 100 процентов.

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