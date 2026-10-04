Экипажи БТР-82А отработали блокирование населенного пункта в ходе учений "Центр-2026"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские экипажи БТР-82А выполнили блокирование населенного пункта в ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" в Таджикистане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым