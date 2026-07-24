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Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем он нужен и когда цифровым рублем можно будет пользоваться

Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем он нужен и когда цифровым рублем можно будет пользоваться

В России с 2023 года легализовали такую форму национальной валюты как цифровой рубль. А с 1 сентября 2026 года его планируют внедрять повсеместно: к этой дате к платформе цифрового рубля обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети.

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