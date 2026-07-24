Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем он нужен и когда цифровым рублем можно будет пользоваться

В России с 2023 года легализовали такую форму национальной валюты как цифровой рубль. А с 1 сентября 2026 года его планируют внедрять повсеместно: к этой дате к платформе цифрового рубля обязаны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии