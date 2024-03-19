Море в Сибири: какая часть России утонет в случае глобального похолодания

В последнее время климат на планете становится все теплее. Впрочем, это результат не только хозяйственной деятельности человека, но и совпадения пиков так называемых циклов Миланковича, по которым происходит изменение климата на Земле.
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