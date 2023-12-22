Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Nike упали на 10% после объявления планов сократить расходы на $2 млрд в течение 3 лет

Акции Nike упали на 10% после объявления планов сократить расходы на $2 млрд в течение 3 лет

Акции Nike упали на 10% после закрытия основных торгов. Это произошло на фоне новостей о том, компания снизила прогноз по продажам, объявив о сокращении расходов на 2 млрд долларов в течение следующих трех лет, сообщает CNBC.

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