Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Французский президент Эммануэль Макрон выразил решительное осуждение теракту в «Крокус Сити Холле».BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщает, что глава Франции внимательно следит за ситуацией.
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