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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» недоволен, что игру с «Валенсией» в 12-м туре Ла Лиги назначили на субботу после игры в среду с АЕК. Другие клубы Примеры, участвующие в ЛЧ, сыграют в воскресенье

В «Реале» остались недовольны расписанием 12-го тура чемпионата Испании , сообщает As.  Ла Лига назначила матч мадридцев с «Валенсией» на субботу, 7 ноября.

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