Иран и Оман близки к сделке по Ормузу, но не той, что нужна Трампу

ДУБАЙ (ИА Реалист). Пока президент США Дональд Трамп уверяет мир в скором открытии Ормузского пролива, реальные переговоры между Ираном и Оманом движутся к соглашению, которое может стать для Тегерана стратегической победой, но для Вашингтона — дипломатическим поражением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии