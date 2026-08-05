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ИА Реалист

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Иран и Оман близки к сделке по Ормузу, но не той, что нужна Трампу

Иран и Оман близки к сделке по Ормузу, но не той, что нужна Трампу

ДУБАЙ (ИА Реалист). Пока президент США Дональд Трамп уверяет мир в скором открытии Ормузского пролива, реальные переговоры между Ираном и Оманом движутся к соглашению, которое может стать для Тегерана стратегической победой, но для Вашингтона — дипломатическим поражением.

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