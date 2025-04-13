Добрый Мир
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Добрый Мир

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Почему Россия больше не применяет "Орешник"? Матвийчук назвал причину

Почему Россия больше не применяет "Орешник"? Матвийчук назвал причину

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему Россия больше не применяет "Орешник". В ближайшее время атака новейшей баллистической ракетой возможна лишь в одном случае.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Обязательно надо шарахнуть, а некоторые в Гейропе и Салорейхе начали заявлять , что будто бы у России &quot; Орешник &quot; был в одном экземпляре .
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16 час.
АБ
Александр Балушкин
Просто ещё ненаработали в количественном отношении.
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15 час.
Андрей Шишинов
&quot;к Одессе подошли бойцы французской дивизии, по ним нанесут удар &quot;Орешником&quot;,&quot;                                                           А вторым сразу по парижу. И третьим по лондону, чтобы не выделывались.
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1 час.
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