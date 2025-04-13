Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему Россия больше не применяет "Орешник". В ближайшее время атака новейшей баллистической ракетой возможна лишь в одном случае.
Почему Россия больше не применяет "Орешник"? Матвийчук назвал причину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Обязательно надо шарахнуть, а некоторые в Гейропе и Салорейхе начали заявлять , что будто бы у России " Орешник " был в одном экземпляре .
Ответить
16 час.
АБ
Александр Балушкин
Просто ещё ненаработали в количественном отношении.
Ответить
15 час.
Андрей Шишинов
"к Одессе подошли бойцы французской дивизии, по ним нанесут удар "Орешником"," А вторым сразу по парижу. И третьим по лондону, чтобы не выделывались.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии