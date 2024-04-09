В Москве погиб заслуженный артист России, звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров

Тело певца Евгения Кунгурова нашли под окнами своего дома в Москве, пишет Газета.ru. Участник проекта «Голос», известный оперный певец, заслуженный артист России, Чечни и Ингушетии, Евгений Кунгуров погиб в Москве.
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