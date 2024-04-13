BlackRock не верит, что ФРС может снизить инфляцию в США до 2%

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Гендиректор крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финк ожидает, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в 2024 году, но не достигнет целевого показателя инфляции в 2%.
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