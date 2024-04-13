ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Гнать нужно отовсюду эту пиндосскую сволочь!!!!Арабские монархии...
  • Eduard
    Гоните американцев вообще,пусть к себе убираются!Арабские монархии...
  • Eduard
    И ведь не стыдно обманывать всех этим притуркам англоязычному миру!Трюдо обвинил Кит...

BlackRock не верит, что ФРС может снизить инфляцию в США до 2%

BlackRock не верит, что ФРС может снизить инфляцию в США до 2%

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Гендиректор крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock Ларри Финк ожидает, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в 2024 году, но не достигнет целевого показателя инфляции в 2%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору