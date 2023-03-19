В Иране проведут «горячие» испытания контейнера для ядерного топлива

В Иране вскоре проведут «горячие» испытания транспортного контейнера для перевозки топлива реакторов Бушерской атомной электростанции (АЭС), заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, 19 марта сообщает агентство IRNA.
В Иране вскоре проведут «горячие» испытания транспортного контейнера для перевозки топлива реакторов Бушерской атомной электростанции (АЭС), заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, 19 марта сообщает агентство IRNA.
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