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В Иране проведут «горячие» испытания контейнера для ядерного топлива

В Иране проведут «горячие» испытания контейнера для ядерного топлива

В Иране вскоре проведут «горячие» испытания транспортного контейнера для перевозки топлива реакторов Бушерской атомной электростанции (АЭС), заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, 19 марта сообщает агентство IRNA.

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