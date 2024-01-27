«Ботафого» работает над вариантами с арендой полузащитника «Зенита» Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Хулио Мигель Нету в социальных сетях, бразильский клуб рассматривает вариант аренды 26-летнего хавбека с последующим выкупом и пытается снизить цену путём переговоров.
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