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Погода 1 сентября расскажет, какой будет вся осень: главные народные приметы

Погода 1 сентября расскажет, какой будет вся осень: главные народные приметы

С давних времен первый день сентября считался особым. На Руси его называли Феклой Свекольницей, а также Андреем Тепляком.

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