БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Напали, убили: судья огласил приговор — от 8,5 до 11 лет тюрьмы… и это кажется очень мало

Напали, убили: судья огласил приговор — от 8,5 до 11 лет тюрьмы… и это кажется очень мало

Членов этнической банды, забивших в Щелково до смерти 20-летнего Арсения Ерошевича, не стали наказывать очень строго Светлана Гомзикова Фото: Дарья Роточева/ТАСС Материал комментируют: Михаил Бурда Щелковский суд Московской области 2 сентября вынес приговор членам этнической банды, которые в августе прошлого года забили насмерть 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича.

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Сергей Бунцов

Не нужно нам переездов таких "членов семьи соотечественников", неужели в России настолько необходимы мигранты, даже если да, почему они не живут в спец. рабочих поселениях с последующим выездом на родину?