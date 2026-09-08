Напали, убили: судья огласил приговор — от 8,5 до 11 лет тюрьмы… и это кажется очень мало

Членов этнической банды, забивших в Щелково до смерти 20-летнего Арсения Ерошевича, не стали наказывать очень строго Светлана Гомзикова Фото: Дарья Роточева/ТАСС Материал комментируют: Михаил Бурда Щелковский суд Московской области 2 сентября вынес приговор членам этнической банды, которые в августе прошлого года забили насмерть 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича.
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В наших судах очень сильно пахнет пловом
"БЕШЕНОЕ ЗВЕРЬЁ ПОДЛЕЖИТ ОТСТРЕЛУ!!!" Само собой. Но в первую очередь подлежат уничтожению те, кто это санкционирует и допускает.
Добьются наши судебные органы такими "приговорами" что коренные жители в случае нападения иноземцев будут не защищаться, а тупо убивать.
Спасибо Затулиным.
Не нужно нам переездов таких "членов семьи соотечественников", неужели в России настолько необходимы мигранты, даже если да, почему они не живут в спец. рабочих поселениях с последующим выездом на родину?
Этот приговор - приглашение к убийству (коренного населения России)
Кастрировать уродов и домой с клейпом пидорас на лбу
Эти отморозки отсидят своё, если не амнистируют досрочно, и дальше продолжат свою звериную деятельность. Лучше бы суд приговорил это зверьё к расстрелу и удовлетворил мнение нашего народа...