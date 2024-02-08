Петербургская религиозная организация потеряла 6 млн из-за мошенника из Омской области

Долгое время никаких вестей о его местоположении не было. 31-летний житель Омской области, которого объявили в федеральный розыск, украл почти шесть миллионов пожертвований у религиозной организации в Петербурге.
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