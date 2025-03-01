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Зеленскому в Лондоне устроят королевский приём – он получит новые миллиарды в долг на продолжение войны

Зеленскому в Лондоне устроят королевский приём – он получит новые миллиарды в долг на продолжение войны

Владимир Зеленский после провальных переговоров в США прилетел в Лондон, где премьер Кир Стармер демонстративно устроил ему радушную встречу, демонстрируя готовность Великобритании поддерживать Киев в войне против России.

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