В Британии сочли бесполезными переговоры о членстве Украины в ЕС

Unsplash Переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, скорее всего, ни к чему не приведут. Страна просто станет слишком тяжелым бременем для сообщества, убежден профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии