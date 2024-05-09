NYT: страны Евросоюза против передачи Украине своих средств ПВО

Американское издание The New York Times сообщило, что Украина оказывает давление на своих союзников, требуя предоставить ей больше средств противовоздушной обороны, но в большинстве своём европейские партнёры неохотно расстаются со своими ограниченными запасами современных систем.
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