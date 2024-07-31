Партия АКЭЛ потребовала не пускать на Кипр танкер с топливом для ВВС Израиля

Влиятельная оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) обратилась к правительству страны с призывом запретить заход в порты острова танкера Overseas Santorini, который доставляет из США горючее для израильских боевых самолетов.
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