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Курские новости

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В Рыльском районе Курской области погибла женщина после атаки беспилотника

В Рыльском районе Курской области погибла женщина после атаки беспилотника

Пожилая женщина, пострадавшая от атаки беспилотника на двор многоквартирного дома в хуторе Звягин, умерла в больнице, несмотря на усилия врачей.

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