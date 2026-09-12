Сурдин предсказал: через 5 млрд лет Плутон станет пригоден для жизни

Астроном Владимир Сурдин на фестивале "Техноарт" в Новосибирске заявил, что через 5 млрд лет Плутон с температурой, как на Земле, может стать пригодным для жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Пять выстрелов: в...
- Лайма Вайкуле сра...
- ЮК В Польше встревож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым