В Польше задержали киллера из Словакии, совершившего покушение на Украине

В Польше задержали киллера из Словакии, который совершил покушение на территории Украины. Об этом сообщила полиция Силезского воеводства, пишет РИА Новости.
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