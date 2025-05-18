Анне Седоковой предъявили за Тимму: с актрисы требуют миллионы

Родственники баскетболиста настроены решительно, но готовы решить дело миром. Анна Седокова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressМутная история со скоропостижной гибелью баскетболиста Яниса Тиммы продолжает раскручиваться не в пользу Анны Седоковой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии