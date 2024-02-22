Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорят сами Соединенные Штаты и не способны как-то уязвить главу государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии