Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорят сами Соединенные Штаты и не способны как-то уязвить главу государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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