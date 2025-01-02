Прогноз погоды в Крыму на 2 января

Прогноз погоды в Крыму на 2 январяВ Симферополе +13 и ясноВ Севастополе +13 и ясноВ Евпатории +12 и ясноВ Черноморском +13 и ясноВ Джанкое +15 и ясноВ Ялте +13 и ясноВ Алуште +13 и ясноВ Керчи +12 и ясноВ Армянске +12 и ясноВ Красноперекопске +13 и ясноВ Бахчисарае +14.