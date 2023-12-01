У жителей Алтайского края остался один день, чтобы найти миллиард и заплатить налоги

Со 2 декабря все, кто не заплатили налоги, станут должниками и на начисленную сумму начнет капать пеня Более трех миллиардов рублей имущественных налогов заплатили жители Алтайского края, однако это только 73% от общей начисленной суммы, информирует региональная пресс-служба УФНС.