У жителей Алтайского края остался один день, чтобы найти миллиард и заплатить налоги

Со 2 декабря все, кто не заплатили налоги, станут должниками и на начисленную сумму начнет капать пеня Более трех миллиардов рублей имущественных налогов заплатили жители Алтайского края, однако это только 73% от общей начисленной суммы, информирует региональная пресс-служба УФНС.
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