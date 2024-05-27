Главные новости дня, 27 мая 2024 года

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в Ташкенте. Официальная встреча глав двух стран состоялась в президентском дворце в государственной резиденции "Куксарой".
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