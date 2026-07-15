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Журнал «Профиль»

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Литва и Латвия готовы принять ядерное оружие НАТО

Литва и Латвия готовы принять ядерное оружие НАТО

На совместной пресс-конференции в среду, 15 июля 2026 года, в Вильнюсе президенты Литвы и Латвии сосредоточились на укреплении архитектуры сдерживания НАТО и создании правовых предпосылок для задействования всех ее инструментов.

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