Тренер как работник, педагог и наставник. Есть ли предпосылки для изменения действующего законодательства?

В статье приведен краткий анализ проблем правового статуса работника-тренера. Освещаются особенности процедур заключения и расторжения трудового договора, а также особенные положения, касающиеся дисциплинарной ответственности.
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