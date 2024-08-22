Сбитый силами ПВО украинский беспилотник упал на территории военного объекта в Волгоградской области Российские военные отразили этой ночью очередную террористическую атаку дронов ВСУ.
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Сбитый силами ПВО украинский беспилотник упал на территории военного объекта в Волгоградской области Российские военные отразили этой ночью очередную террористическую атаку дронов ВСУ.
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