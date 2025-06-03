РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 271 подписчик

Свежие комментарии

Юбилейное меню и новый люкс: как «Гранд Отель Европа» празднует 150-летие

Юбилейное меню и новый люкс: как «Гранд Отель Европа» празднует 150-летие

В 2025 году легендарный петербургский отель «Гранд Отель Европа» отмечает 150-летие. К юбилейному году приурочили открытие нового люкса «Чайковский», выход книги об отеле, сувениры для гостей и праздничное меню в ресторанах и барах отеля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх