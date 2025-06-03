Юбилейное меню и новый люкс: как «Гранд Отель Европа» празднует 150-летие

В 2025 году легендарный петербургский отель «Гранд Отель Европа» отмечает 150-летие. К юбилейному году приурочили открытие нового люкса «Чайковский», выход книги об отеле, сувениры для гостей и праздничное меню в ресторанах и барах отеля.