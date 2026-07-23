В Подмосковье ожидается дождь и гроза

В Московской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду на ближайшее время. Согласно данным Гидрометцентра России, в регионе ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха днем поднимется до отметки плюс 23 градусов Цельсия.