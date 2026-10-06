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Продажи новых машин достигли рекорда

Продажи новых машин достигли рекорда

В России за прошлую неделю продали 33 191 новый легковой автомобиль — это максимум с начала 2026 года.

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