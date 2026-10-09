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Регионы России

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Президент Финляндии Александер Стубб допустил неудачную шутку в адрес короля Испании Филиппа VI

Президент Финляндии Александер Стубб допустил неудачную шутку в адрес короля Испании Филиппа VI

Президент Финляндии Александер Стубб оказался в центре внимания после того, как допустил неудачную шутку в адрес короля Испании Филиппа VI во время двухдневного визита испанского монарха и королевы Летиции в Хельсинки и Рованиеми.

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