Президент Финляндии Александер Стубб допустил неудачную шутку в адрес короля Испании Филиппа VI

Президент Финляндии Александер Стубб оказался в центре внимания после того, как допустил неудачную шутку в адрес короля Испании Филиппа VI во время двухдневного визита испанского монарха и королевы Летиции в Хельсинки и Рованиеми.
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