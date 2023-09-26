Собчак рассказала о звонке Кадырова после видео с избиением Журавеля

Разговор длился 40 минут. фото: kremlin.ru Журналистка Ксения Собчак сообщила, что глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил ей по видеосвязи после её комментариев о видео, на котором сын Кадырова Адам избивает в СИЗО сжегшего Коран Никиту Журавеля.