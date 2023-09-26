smi.today

4 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    ципсошник!приказ  получил?ВС РФ методично п...
  • Betahon
    Да и помимо Зеленского мишеней не мало! Что-то задерживаются патриоты-спецы в отпуске....А, может, уже в дороге к цел...ЛДПР жёстко потре...
  • Евгений Благородный
    Пускай её японцы и жрут.Рыба из Японии за...

Собчак рассказала о звонке Кадырова после видео с избиением Журавеля

Собчак рассказала о звонке Кадырова после видео с избиением Журавеля

Разговор длился 40 минут. фото: kremlin.ru Журналистка Ксения Собчак сообщила, что глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил ей по видеосвязи после её комментариев о видео, на котором сын Кадырова Адам избивает в СИЗО сжегшего Коран Никиту Журавеля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх