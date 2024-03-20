Совфед подготовит обращение в ООН о вмешательствах в выборы президента

Совфед подготовит обращение в парламенты и ООН о вмешательствах в выборы Президента Такое поручение комитету по международным делам и комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании 20 марта.
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