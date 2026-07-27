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Контрафронт

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Гватемала: По меньшей мере один гражданский человек и один полицейский были убиты и еще один...

Гватемала: По меньшей мере один гражданский человек и один полицейский были убиты и еще один полицейский ранен в результате вооруженного нападения в секторе Месильяс-Бахас в Аматитлане, департамент Гватемала, 26 июля.

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