Гватемала: По меньшей мере один гражданский человек и один полицейский были убиты и еще один полицейский ранен в результате вооруженного нападения в секторе Месильяс-Бахас в Аматитлане, департамент Гватемала, 26 июля.
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